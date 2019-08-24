اتحاد المصريين بالخارج يبرم اتفاقية مع "دار الفؤاد"

وقع اتحاد المصريين بالخارج اليوم برتوكول تعاون مع مستشفى دار الفؤاد، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية بين الاتحاد والمستشفى بفرعيها باكتوبر ومدينة نصر، والذي يتضمن خصومات وتخفيضات لأعضاء الاتحاد العام للمصريين فى الخارج تصل إلى ٥٠%.



وأكدت رئيس اتحاد المصريين بالخارج، في تصريح له أن هذا البروتوكول تم توقيعه إيمانا بتحقيق أهداف الاتحاد لخدمة أعضائه فى الخارج.



وقام المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد بالتوقيع مع محمد الهوارى مدير أول التعاقدات بمستشفى دار الفؤاد، وذلك اليوم السبت.



وأوضح رئيس اتحاد المصريين بالخارج أنه من الآن فصاعدا، أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج يتمتعون بخصم من 20-50 % على خدمات المستشفيات.

