مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم بث مباشر

شاهد الزمالك وديكاداها الان بث مباشر بدون تقطيع online اليوم السبت في منافسات دورى أبطال أفريقيا

تقام مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر أون لاين بدون تقطيع اليوم على استاد الجيش ببرج العرب الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك Vs ديكاداها |دورى أبطال أفريقيا| ON Sport 1

موعد مباراة الزمالك وديكاداها

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.

ويأتى تشكيل الزمالك كالتالى: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل وفى خط الدفاع: عبدالله جمعة- محمد عبد الغنى- محمود علاء وفى خط الوسط: محمد حسن- فرجانى ساسى- أشرف بن شرقى وفى خط الهجوم: شيكابالا- كريم بامبو- مصطفى محمد.



