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سياسي

بالصور.. وفد "مستقبل وطن" يواصل اجتماعاته بالسويس

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:51 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الشريف
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يواصل وفد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعاته التنظيمية بعقد اجتماعا موسعا مع أمناء المراكز والأقسام والقيادات التنظيمية للحزب عن محافظة السويس.

وذلك في إطار اللقاءات التنظيمية الذي يعقدها الحزب مع كافة النواب على مستوى الجمهورية، والتي بدأها بمحافظات جنوب ووسط وشمال الصعيد، "قنا- الأقصر- أسوان-البحر الأحمر- سوهاج- أسيوط- الوادي الجديد- المنيا- بني سويف- الفيوم"، وذلك بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

ويضم الوفد، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب، فضلا عن النائب الدكتور محمد كمال مرعي، والنائب المهندس يسري المغازي أعضاء الأمانة المركزية بالحزب، والنائب اللواء يحيي العيسوي مسؤول قطاع وسط وغرب الدلتا، والمهندس كامل ميشيل أمين مساعد المواطنة، والدكتور حسام صديق أمين مساعد أمانة الشؤون البرلمانية، في حضور المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب بمحافظة السويس.

ويأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والتي على رأسها دعم الدولة المصرية، فضلا عن عقد اللقاءات التنظيمية المستمرة، مع نواب وقيادات الحزب التنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لأية استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة، فضلا عن التنسيق داخل مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين.
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