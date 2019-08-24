بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد ديكاداها في دوري ابطال افريقيا

تقام مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر أون لاين بدون تقطيع اليوم على استاد الجيش ببرج العرب الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في منافسات دورى أبطال أفريقيا

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ويأتى تشكيل الزمالك كالتالى: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل وفى خط الدفاع: عبدالله جمعة- محمد عبد الغنى- محمود علاء وفى خط الوسط: محمد حسن- فرجانى ساسى- أشرف بن شرقى وفى خط الهجوم: شيكابالا- كريم بامبو- مصطفى محمد.

