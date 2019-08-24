"محاكاة اليونسكو" يكرم برنامج كلام شباب

كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "نموذج محاكاة اليونسكو " برنامج "كلام شباب" بالقناة الفضائية المصرية، وذلك لدور الإعلام في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب المصري.



وعبرت نهي سالمان رئيس تحرير البرنامج، عن سعادتها بالتكريم خاصة أنة جاء من الشباب أنفسهم الذين يدركون أهمية دور الاعلام الوطني في تبني قضاياهم.



وأكدت أن البرنامج يهتم بكل أفكار ومقترحات الشباب، سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية والسياسية، ويعد البرنامج منصة لكل الشباب العربي.



يذكر أن برنامج "كلام شباب"، يذاع على القناة الفضائية المصرية، تقديم وليد مهران وإخراج نهى عادل وهيثم التاجي.