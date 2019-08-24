يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بارما

فاز نادي يوفنتوس على مضيفه بارما بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



أحرز جورجيو كيليني قائد يوفنتوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.



وحصد يوفنتوس أول ثلاث نقاط، في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بينما فشل بارما في الحصول على نقطة؛ ليصبح رصيده خاليًا من النقاط.