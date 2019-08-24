مشاهدة ماتش الزمالك وديكاداها الآن بث مباشر

تنقل ON Sport 1 بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وديكاداها اليوم السبت 24 أغسطس في دورى أبطال إفريقيا، مشاهدة مباراة الزمالك VS ديكاداها في منافسات دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.



ومن المتوقع أن يأتى تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالغنى - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: محمد حسن - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى محمد.



موعد مباراة الزمالك وديكاداها في البلدان العربية:

7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءً بتوقيت تونس.

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

9:00 مساءً بتوقيت مصر.

9:00 مساءً بتوقيت السودان.

9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

10:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءً بتوقيت لبنان.

10:00 مساءً بتوقيت العراق.

10:00 مساءً بتوقيت اليمن.

10:00 مساءً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءً بتوقيت الكويت.

10:00 مساءً بتوقيت قطر.

10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.

11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

