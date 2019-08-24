مشاهدة ماتش الزمالك وديكاداها الآن بث مباشر
السبت 24/أغسطس/2019 - 08:44 م
تنقل ON Sport 1 بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وديكاداها اليوم السبت 24 أغسطس في دورى أبطال إفريقيا، مشاهدة مباراة الزمالك VS ديكاداها في منافسات دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يأتى تشكيل الزمالك على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالغنى - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط: محمد حسن - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى محمد.
موعد مباراة الزمالك وديكاداها في البلدان العربية:
7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.
7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءً بتوقيت تونس.
8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.
8:00 مساءً بتوقيت المغرب.
9:00 مساءً بتوقيت مصر.
9:00 مساءً بتوقيت السودان.
9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.
10:00 مساءً بتوقيت السعودية.
10:00 مساءً بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءً بتوقيت سوريا.
10:00 مساءً بتوقيت لبنان.
10:00 مساءً بتوقيت العراق.
10:00 مساءً بتوقيت اليمن.
10:00 مساءً بتوقيت البحرين.
10:00 مساءً بتوقيت الكويت.
10:00 مساءً بتوقيت قطر.
10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.
11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
ومن المتوقع أن يأتى تشكيل الزمالك على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالغنى - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط: محمد حسن - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى محمد.
موعد مباراة الزمالك وديكاداها في البلدان العربية:
7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.
7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءً بتوقيت تونس.
8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.
8:00 مساءً بتوقيت المغرب.
9:00 مساءً بتوقيت مصر.
9:00 مساءً بتوقيت السودان.
9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.
10:00 مساءً بتوقيت السعودية.
10:00 مساءً بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءً بتوقيت سوريا.
10:00 مساءً بتوقيت لبنان.
10:00 مساءً بتوقيت العراق.
10:00 مساءً بتوقيت اليمن.
10:00 مساءً بتوقيت البحرين.
10:00 مساءً بتوقيت الكويت.
10:00 مساءً بتوقيت قطر.
10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.
11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.