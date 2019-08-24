"المحاسبة لغير المحاسبين".. برنامج تدريبيي في حزب "المصريين" (صور)

انعقد اليوم بحزب "المصريين" البرنامج التدريبي "المحاسبة لغير المحاسبين" انطلاقًا من التعاون بين حزب المصريين برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، وشركة تركواز للاستثمار السياحي والتدريب برئاسة شريف مسلم.



وحاضر بالبرنامج محمود سويلم الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أسلسكا فرنسا ودبلومة المديرين التنفيذيين من الجامعة الكندية، ومدير مشتريات الطاقة والمحروقات بمجموعة هايدلبرج الألمانية ومدير تطوير الأعمال بمجموعة راية القابضة.



وقامت بتقديم البرنامج والترحيب بالحضور الدكتورة ميادة السيد رئيس لجنة التعليم العالي ورئيس قسم التدريب بشركة تركواز، وحضر فعاليات البرنامج لفيف من قيادات الحزب بالأمانة العامة وأمانات المحافظات وعلى رأسهم المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، ووليد حمزة أمين عام الحزب بمحافظة دمياط وعدد من قيادات الأمانة، وفاتن هزاع أمينة المرأة بمحافظة الجيزة، وإبراهيم الباهي أمين شئون العضوية بالحزب، وحضر كذلك عدد من الشباب المهتم بإنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



واستهل سويلم، البرنامج بالتعريف بمفهوم المحاسبة، ومدى أهميتها، وأهمية التعرف على أساسياتها لكل الفئات، وتم التركيز على فئة الشباب، وكيفية استخدامها في إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وكيفية إدارة الربح والخسارة من هذه المشروعات.



وتم تدريب الحضور على عدد من العمليات المحاسبية مثل التسجيل والترحيل والتبويب للعمليات المالية بهدف إكسابهم مهارات حساب نتيجة الأعمال (ربحخسارة) عن الفترة المحاسبية، والمركز المالي في نهاية الفترة، والتقارير المحاسبية المساعدة.



ومن المقرر استكمال البرنامج التدريبي فيما يختص ببرنامج "advanced excel" لزيادة مهاراتهم المحاسبية بشكل عملي على برامج الميكروسوفت أوفيس، بناء على رغبات الحضور.

