لماذا وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه على الطاولة أمام ماكرون؟

كشف الصحفي خالد شقير، تفاصيل الصورة الأخيرة التي ظهر خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على الطاولة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح شقير في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا الموقف لم يستغرق سوى ثوان معدودة، وجاء في إطار دعابة بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية.

واستطرد أن رئيس الوزراء البريطاني معروف بخفة ظله، وحبه للدعابة، منوها إلى أنه عندما جلس مع ماكرون، مازحه قائلا: "ما هذه الطاولة التي توضع أمامي، أهذه طاولة توضع أمام رئيسين، وقام بوضع قدمه عليها لثوان، وبعد ذلك انتهى الموقف".

واستكمل أنه كفرنسي استفزه الموقف في البداية عندام رأى الصورة ولكنه عندما علكم حقيقة الأمر، اكتشف أنها مجرد دعابة.