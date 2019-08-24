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محافظات

جامعة جنوب الوادي تستضيف خبيرًا عالميًا في التجهيزات الطبية

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:39 م
جريدة الدستور
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استقبلت كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، اليوم السبت، فانتين كاميشكو، المدير التنفيذي لأحد المصانع الألمانية المتخصصة في إنتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وكان في استقبال الخبير العالمي عدد من الحضور على رأسهم الدكتور محمد يوسف أحمد، مدير مستشفى الحرم الجامعي، والدكتور محمد أحمد عمر، مدير مستشفى الطوارئ، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بقنا.

وقال عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور حمدي محمد حسين، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار السعي الدائم نحو استقبال أصحاب الخبرات الطبية العالمية؛ للتعرف على الجديد في مجال التجهيزات الطبية، والحديث في إدارة المنشآت الطبية.

من جانبه، أشاد كاميشكو بمستوى مستشفيات قنا الجامعية من حيث المنشآت والتجهيزات الطبية، كما قام بزيارة مستشفى الطوارئ الجديد، وثمن حجم الإنجاز بالمستشفى ومدى الخدمات التي يمكن أن تقدمها للمنطقة المحيطة.
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