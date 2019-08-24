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مباريات

بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها اون لاين

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:38 م
مباراة الزمالك وديكاداها
مباراة الزمالك وديكاداها
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بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها اليوم السبت 24-8-2019 بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك Vs ديكيداها في منافسات دوري أبطال أفريقيا (دور الـ 64).
ON Sport 1 تذيع مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية
موعد مباراة الزمالك وديكاداها
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
8:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
10:00 مساءًا بتوقيت قطر.
7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.
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