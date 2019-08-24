بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها اون لاين

بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها اليوم السبت 24-8-2019 بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك Vs ديكيداها في منافسات دوري أبطال أفريقيا (دور الـ 64).

ON Sport 1 تذيع مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة الزمالك وديكاداها

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.

