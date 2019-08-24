ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على أرسنال 3ـ1

قاد النجم المصري "محمد صلاح" فريقه ليفربول، للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ملعب الانفيلد، في إطار الجولة الثالثة من البريميرليج.



وتقدم الكاميروني جويل ماتيب لليفربول في الدقيقة 41، وأضاف صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء صنعها بنفسه في الدقيقة 49، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 58، ليحرز هدفه الثالث في الموسم الحالي.



ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثاني.