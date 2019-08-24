كالينيتش يوافق على الانتقال لروما

وافق الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على الانتقال لفريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضحت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اليوم السبت، أن المهاجم الكرواتي دخل في محادثات مع روما، ومنح موافقته بالفعل على الانتقال؛ ليصبح على بعد خطوة وحيدة من الذهاب لنادي العاصمة الإيطالية.



ويخطط روما للتعاقد مع كالينيتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يقضي بأحقية التعاقد النهائي، مقابل مبلغ يتراوح بين 5 و8 ملايين يورو، كما سيحصل المهاجم الكرواتي على راتب يبلغ 2.5 مليون يورو سنويًا.



يشار إلى أن كالينيتش انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2018، وشارك في 24 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 4 أهداف.