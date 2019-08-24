إطلاق المرحلة الثانية من صحة المرأة في ١١ محافظة في أكتوبر

أعلن الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، تأجيل إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سرطان الثدى إلى شهر أكتوبر المقبل، بدلًا من سبتمبر المقبل.



وأضاف "حساني" لـ"الدستور" أن المرحلة الثانية تشمل 11 محافظة، تشمل "شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الاسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان".



وتستهدف المبادرة فحص 30 مليون سيدة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر؛ لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.