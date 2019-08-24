خالد شقير يكشف أبرز القضايا على أجندة قمة السبع الكبار "G7"

قال الصحفي خالد شقير من فرنسا، إن مدينة بياريتز الفرنسية أصبحت معزولة عن العالم بفعل الإجراءات الأمنية والاحترازية الضخمة التي تشهدها، خلال فترة استضافة قمة السبع الكبار، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح شقير، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تم إغلاق كافة المدن والشوراع، وبالكاد أن يجد شخص أي وسيلة مواصلات للوصول إلى بياريتز.

واستكمل أن قمة السبع الكبار، هي قمة على أعلى مستوى سواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياسات بعض هذه الدول، لافتا إلى أن هذه القمة مهتمة بمناقشة الصراع الاقتصادي الكبير الذي يشهده العالم حاليا.

وذكر أن النقاط التي سيتم مناقشتها في هذه القمة هي النقاط الأساسية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الأوروبية لمناقشتها في بداية توليه لحكم مصر، موضحا أن الرئيس دعا أوروبا لمناقشة ظاهرة وأسباب الفقر وأسباب الهجرة غير الشرعية، والأسباب التي تدفع إلى الإرهاب.

واستكمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي بعدد من القادرة على هامش قمة السبع الكبار، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، متوقعًا أن يحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني من وجود بعض الجماعات المتطرفة داخل المجتمع البريطاني خاصة وأن بريطانيا تحتضن الكثيريين من هؤلاء المتطرفين.