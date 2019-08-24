الإعلاميين: منع ظهور مقدم برامج بقناة الحدث

أرسلت نقابة الإعلاميين خطابا لادارة قناة "الحدث اليوم" بمنع صبحي الحفناوي، مقدم برامج بالقناة من الظهور على الشاشة لعدم حصوله على تصريح مزاولة المهنة.



كما أنه غير مقيد بجداول النقابة وفقا للمادة 19 من قانون النقابة "يحظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بالمزاولة من النقابة".

