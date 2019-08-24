يوفنتوس يفوز على بارما بهدف في افتتاح الدورى الإيطالي

افتتح يوفنتوس منافسات الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز خارج ملعبه على فريق بارما بهدف دون رد ليبدأ اليوفي حملة الدفاع عن لقبه.



وسجل المدافع جورجو كيليني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة.



وتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين أساسيًا في تشكيلة السيدة العجوز، أما ماتياس دي ليخت ظل على مقاعد البدلاء.

