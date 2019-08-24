"الأوقاف": توزيع 10 أطنان لحوم أضاحي بالدقهلية وكفر الشيخ والسويس

أعلنت وزارة الأوقاف مواصلة توزيع لحوم صكوك الأضاحي، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع 10 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية اليوم السبت بمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، والسويس.



وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى اليوم 85 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة –الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج - البحيرة– الدقهلية –كفر الشيخ – السويس).



من ناحيته، أكد الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الاوقاف، أنه تم ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتم الآن عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد بمعرفة وزارة التموين.



وقال إنه يتم توزيع عشرة أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة، وتحويل كل ما يتم تجميعه من عائد بيع جلود الأضاحي إلى لحوم توزع أيضا على الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان تفصيلا فور ورود الحساب النهائي من البنك المركزي المصري.