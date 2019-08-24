إصابة لاعبة زامبيا في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

أصيبت فارسة زامبيا ديانا داكيك خلال منافسات نهائيات فردي الفروسية بدورة الألعاب الأفريقية حيث سقطت من على الجواد الخاص بها.



وسقطت داكيك من على الجواد الخاص بها قبل تخطي ثاني حاجز في آخر المنافسات ليتدخل الأطباء وسيارة الإسعاف لعلاجها ونقلها لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها.

