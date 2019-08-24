"الحرية المصري"يطلق مبادرة "بحبك يا مدرستي"

أعلن محمد مهني، أمين الشباب بحزب الحرية المصري، عن إطلاق مبادرة لأمانة الشباب "بحبك يا مدرستي"، تزامنا مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحا أن ذلك يأتي فى ظل توجيهات الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب مشيرًا إلى أنها ستنطلق في محافظة القليوبية، وتنتشر في بقية محافظات الجمهورية بالتوازي.



وأوضح مهني، لـ"الدستور"، أن المقصود من المبادرة هي تجميل المدرسة وتشجيرها، وصيانة "الديسكات"، وذلك بمساعدة أطفال المدارس أنفسهم لخلق روح الانتماء بالماكن التربوي لهم، والمحافظة على نظافة المدرسة، وذلك بالتعاون بين مجلس أمناء المدارس والإدارات التعليمية.



وأضاف مهني، أن ذلك يأتي في إطار مساندة الأحزاب لمؤسسات الدولة والتعاون بين جميع الأطراف، والتعاون المثمر بين لجنة الشباب بالحزب وأمانات الجمهورية، مشيرا إلى أن الناشئين من مختلف الأعمار هم مستقبل الدولة ويجب أن يتم الاهتمام بهم وتعليمهم بأن المسؤلية تجاه وطنهم ومدرستهم واجب وطنى.