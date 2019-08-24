الإسماعيلي يفوز على إنبي وديًا

فاز الإسماعيلي على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية اليوم بإستاد بتروسبورت، ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.



تقدم إنبي في الشوط الأول عن طريق أحمد شكري قبل أن يتعادل محمد الشامي في بداية الشوط الثاني، ثم أضاف بنسون شيلونجو الهدف الثاني قبل أن يؤكد محمود دونجا انتصار الفريق بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها أحمد مدبولي بعد مراوغة دفاع الفريق البترولي.

