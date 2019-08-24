علي خلف الله يفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية

حصل السباح علي خلف الله ميدالية ذهبية جديدة خلال المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.



وتمكن السباح المصري من تحقيق الفوز بسباق ٥٠ متر حرة بعدما حقق زمنًا قدره ٢٢ ثانية و١٧ جزءًا من الثانية ليتوّج بالميدالية الذهبية.



وجاء في المركز الثاني السباح الجزائري أسامة ساهومي، ثم الجنوب إفريقي برادلي تاندي في المركز الثالث.

