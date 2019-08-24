تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة؛ لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل لغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي؛ الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة مُعاقب عليها في القانون؛ بهدف الإخلال بالنظام العام.