مدرب شباب الأردن: الفوز على قطر بخماسية لم يكن سهلًا

أبدى بلال اللحام المدير الفني للمنتخب الأردني للشباب، رضاه عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، وأثمر عن الفوز على قطر بنتيجة 5-1، في ثاني مواجهاته ببطولة غرب آسيا المقامة حاليًا في فلسطين.



وأضاف اللحام خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة "قدمنا مواجهة جيدة المستوى، نجحنا في استثمار ما توفر من فرص".



وأوضح "الفوز بخماسية لا يعني أن مهمتنا كانت سهلة، فالمنتخب القطري قدم مباراة كبيرة وكان مميزًا في بعض فترات المباراة".



وعن مباراة الأردن المقبلة في المربع الذهبي، أجاب اللحام "ستكون مباراة صعبة بلا شك، يجب علينا أن نكون في قمة جاهزيتنا الفنية والبدنية والذهنية لمواجهة أي منتخب تأهل للدور المقبل".



وختم اللحام حديثه بقوله "سنقدم كل ما لدينا من أجل الوصول للنهائي، وهذا حق مشروع لنا".