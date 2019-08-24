الرئيس الجزائري يقيل المدير العام للأمن الوطني

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم السبت، المدير العام للأمن الوطني عبدالقادر قارة بوهدبة، وتعيين أونيسي خليفة بدلا منه.



وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن حادث التدافع في مداخل ملعب 20 أغسطس، خلال حفل المغني سولكينغ، الخميس الماضي، كانت وراء الإطاحة ببوهدبة، حيث أسفر التدافع عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفلة 13 سنة فيما أصيب العشرات بجروح.



وأشارت القناة إلى أن خليفة أونيسي شغل عدة مناصب آخرها مدير شرطة الحدود، وحصل عام 2011 على رتبة مراقب شرطة أعلى رتبة في جهاز الأمن الوطني.