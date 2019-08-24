بدء فعاليات الاحتفالات السنوية بدير "مار جرجس" بميت دمسيس

بدأت فعاليات الاحتفالات، لدير الشهيد العظيم مار جرجس بميت دمسيس، بعيد تكريس كنيسته الأثرية تحت رعاية البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى لدير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس، وبإشراف وكيل الدير القمص مكارى غبريال.



ومن المقرر أن تقام بمناسبة الاحتفالات القداسات الإلهية يوميًا، ويستقبل الدير آلاف الأقباط الذين يأتون من مختلف الأماكن على مستوى جميع المحافظات المصرية لزيارة الدير.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية.