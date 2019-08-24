عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في المرج

شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل زوجته وسلم نفسه لرجال الشرطة بسبب خلافات بينهم، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وتبين أن المجنى عليها متزوجة منذ 18 سنة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ ثم قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.



وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.