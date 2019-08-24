بالصور..‏"الحرية المصري"يجهز٣٥عروسًا ويكرم٢٠٠طفلا ًمن حفظة القرآن

نظم حزب الحرية المصرى تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب مجموعة من المبادرات الاجتماعية والخيرية والإنسانية بمركز قوص، حيث نظمت المؤسسة الخيرية التي أسسها المهندس محمد محمود على حسن حفلًا شارك فيه شباب وكوادر وأعضاء حزب الحرية المصري بقوص، بقيادة النائب المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري.



تم خلاله تجهيز عدد ٣٥عروس بتوفير كل مايحتاجه عش الزوجية من أثاث وأدوات منزلية وكهربائية، كما تم تكريم ٢٠٠ طفلا من حفظة القرآن الكريم من قوص وقراها، ووجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب كل الشكر والتقدير للمهندس معتز محمد محمود، ولجميع قيادات وكوادر الحزب بقوص، مؤكدا أن الحزب سيستمر فى دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.



من جانبه أكد المهندس معتز محمد محمود، أن مؤسسة والده تقوم بأعمال خيرية داخل قوص وقراها، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن حزب الحرية المصري سيتفاعل مع الجماهير لحل مشكلاتهم، ومساندة جهود الدولة المصرية فى تنفيذ جميع مبادراتها لصالح الفقراء والبسطاء.