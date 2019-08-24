مدرب تشيلسي يشيد بالثنائي الصاعد

نال تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، إشادة مدربه فرانك لامبارد بعدما سجل اللاعب البالغ عمره 21 عاما، هدفين ليقود فريقه للفوز 3-2 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.



وقال لامبارد عن أبراهام الذي تعرض لإساءة عنصرية عبر الإنترنت عقب خسارة تشيلسي لقب السوبر الأوروبي: "مر بفترة قصيرة صعبة نعلم أسبابها جميعا، المهاجم دائما يتم تقييمه بالأهداف التي يسجلها وفي بعض الأحيان يكون ذلك غير عادل".



وتابع: "لكن اليوم عندما نتحدث عن شخصية وحماس اللعب لهذا الفريق، فإن تامي كان حاضرًا. إنه يظهر ذلك يوميا. يمكنه التطور أكثر، أنا سعيد للغاية من أجله".



ويشمل اعتماد لامبارد على الشباب، لاعب الوسط ميسون مونت البالغ عمره 20 عاما، بعدما سجل هدفًا في الشوط الأول قبل أن يغادر الملعب إثر كدمة في ربلة الساق.



وقال لامبارد الذي قاد مونت عندما كان مدربًا لديربي كاونتي الموسم الماضي "إنه ذكي ويتدرب بجدية ويمكنه أن يحدث الفارق".