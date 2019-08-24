بالفيديو.. الداخلية تضبط هاربين وأسلحة ومخدرات خلال أسبوع

حصلت "الدستور" على فيديو يكشف جهود رجال وزارة الداخلية في ضبط العناصر الإجرامية وكميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والقضايا المختلفة خلال أسبوع.



شارك في تلك الحملات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.



ونجحت تلك الحملات في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط استهداف بؤر إجرامية في عدد من المحافظات أسفرت عت عن ضبط 838 متهم، و644 قطعة سلاح بينهم 184 بندقية، و2485 طلقة نارية متنوعة.



كما تم تنفيذ 368 ألف و521 حكم قضائي، و16 تشكيل عصابي ضم وكشف غموض 54 جريمة جنائية وإعادة 15 سيارة مسروقة.



ونجح رجال الحملة في ضبط 692 قضية مخدرات و573 متهم بالإتجار في المواد المخدرة.