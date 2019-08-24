محافظ سوهاج يناقش المشكلة السكانية في ندوة حوارية شبابية

شهد محافظ سوهاج، الندوة الحوارية الشبابية بديوان عام المحافظة، ضمن مبادرة "وجهة مصر٢٠٣٠- الرياضة من أجل التنمية"، والذي يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بوجوده مع شباب المحافظة، لافتا إلى أن "المشكلة السكانية تمثل عبء علينا جميعا، فحجم الاستثمارات تضاعف 3 مرات عن العام الماضي ولم نشعر بهذه الزيادة بسبب المشكلة السكانية".



ولفت "محافظ سوهاج " إلى إهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب، وحرص الرئيس على لقاء الشباب والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة لتحقيق التغيير، داعيا إلى وضع خريطة عمل بمشاركة شباب المحافظة لوضع خطة وتنفيذها، مشيرًا إلى أهمية دور المرأة كمحرك أساسي للمجتمع.



ومن جانبها أعربت ندا نجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شكرها لمحافظ سوهاج، ووزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن مشروع "وجهة مصر ٢٠٣٠- الرياضة من أجل التنمية" يهدف إلى التوعية بقضايا السكان، ويتضمن إقامة ندوات تثقيفية عن تمكين المرأة وتنمية قدرات الشباب التوعوية للمشاركة فى توجيه المجتمع لتلاشي العادات السيئة كختان الإناث، والزواج المبكر، وتحقيق المنهج الذي يعتمد على التعليم بالتدريب.



وأشار الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن المحافظة حققت طفرة كبيرة في معدلات مواجهة القضايا السكانية مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات، وتحقيق التوعية الشاملة لأفراد المجتمع، من خلال زيادة في معدل التغطية للسيدات بنسبة تحقيق مستهدف تفوق الـ ٣٠٠٪ ووصلت لعدد ٥٠٠ ألف سيدة منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة في النصف الأول من هذا العام.



ووجه محافظ سوهاج خلال الجلسة بإنشاء لجنة تنسيقية تتكون من شباب المحافظة والمسئولين، ووكلاء الوزارات المعنية وممثلين من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لوضع خطط استراتيجية للتوعية بالقضية السكانية والصحة الانجابية ومناهضة ختان الإناث بالمحافظة، وتراقب الآثار المرجوة، لافتًا إلى تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتلك اللجنة، على أن تجتمع في أقرب وقت.



حضر الندوة محمد المسلماني ممثل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد المحسن ممثلا عن رئيس جامعة سوهاج، ورأفت السمان القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وليلى الشيمي مدير عام التخطيط في المحافظة، ومدير وحدة السكان، وعدد من شباب سوهاج.