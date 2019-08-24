"بلومبرج": مصر لديها فرصة أخرى لخفض جديد لأسعار الفائدة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر نجحت في مهمتها الخاصة بترويض معدلات التضخم والسيطرة عليها في فترة زمنية قصيرة.



وتابعت أن نجاح الحكومة في السيطرة على هذه المعدلات جعلها تتخذ قرار خفض أسعار الفائدة بمنتهى الأريحية، فالقرار يعزز خطوات النمو الاقتصادي الذي يعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت أن قرار الحكومة بخفض أسعار الفائدة من غير المرجح أن يؤثر على جاذبية مصر بين الأسواق الناشئة بعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة.



وأوضحت أن الباب مازال مفتوحا أمام البنك المركزي في مصر لاتخاذ قرار آخر بخفض جديد لأسعار الفائدة، حتى تستمر ثقة المستثمرين في الصعود، خصوصًا مع وصول معدلات التضخم للمعدلات المستهدفة واستقرار مستوى الأسعار بشكل عام.