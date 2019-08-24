تشكيل ليفربول وآرسنال
السبت 24/أغسطس/2019 - 06:38 م
أعلن يورجن كلوب وأوناي إيمري، مدربا ليفربول وآرسنال، تشكيلتي فريقيهما، للمباراة المرتقبة التي ستجمعهما، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 3 للدوري الإنجليزي.
ويقود هجوم ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فيما يتواجد في مقدمة خطوط المدفعجية الثنائي بيبي وأوباميانج.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أدريان
الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد
الوسط: فينالدوم - هيندرسون - فينالدوم
الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح
أما تشكيل آرسنال فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
الدفاع: مونريال - سوكراتيس - لويز - ميتلاند نيلس
الوسط: سيبايوس - جيندوزي - تشاكا - ويلوك
الهجوم: أوباميانج - بيبي
ويحتل الفريقان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.
ويقود هجوم ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فيما يتواجد في مقدمة خطوط المدفعجية الثنائي بيبي وأوباميانج.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أدريان
الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد
الوسط: فينالدوم - هيندرسون - فينالدوم
الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح
أما تشكيل آرسنال فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
الدفاع: مونريال - سوكراتيس - لويز - ميتلاند نيلس
الوسط: سيبايوس - جيندوزي - تشاكا - ويلوك
الهجوم: أوباميانج - بيبي
ويحتل الفريقان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.