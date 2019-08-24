تشكيل ليفربول وآرسنال

أعلن يورجن كلوب وأوناي إيمري، مدربا ليفربول وآرسنال، تشكيلتي فريقيهما، للمباراة المرتقبة التي ستجمعهما، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 3 للدوري الإنجليزي.



ويقود هجوم ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فيما يتواجد في مقدمة خطوط المدفعجية الثنائي بيبي وأوباميانج.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أدريان



الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد



الوسط: فينالدوم - هيندرسون - فينالدوم



الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح



أما تشكيل آرسنال فجاء كالتالي:



حراسة المرمى: لينو



الدفاع: مونريال - سوكراتيس - لويز - ميتلاند نيلس



الوسط: سيبايوس - جيندوزي - تشاكا - ويلوك



الهجوم: أوباميانج - بيبي



ويحتل الفريقان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.