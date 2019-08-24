online مشاهدة مباراة ارسنال اليوم ضد ليفربول بث مباشر

ليفربول وأرسنال يتقابلان مع آنفيلد هذا المساء في واحدة من أكبر مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن.





يعد الفريقان هما الأندية الوحيدة التي فازت بمباراتها الأولى في افتتاح مباريات 2019/20.





فاز ليفربول على نورويتش وساوثهامبتون في حين شاهد أرسنال قبالة نيوكاسل وبيرنلي ولكن واحدًا على الأقل من هذه الأرقام القياسية سينتهي الليلة.





ليفربول vs ارسنال: كيف تستمع

سيبدأ صدام الدوري الممتاز في الساعة 5:30 مساء يوم السبت 24 أغسطس.





ليفربول ضد أرسنال: انطلاق المباراة القادمة!





ليفربول: أدريان ، ألكساندر أرنولد ، فان ديك ، ماتيب ، روبرتسون ، هندرسون ، فابينهو ، ويجنالدوم ، صلاح ، فيرمينو ، ماني.





ارسنال: لينو ، مايتلاند-نايلز ، لويز ، باباستاثوبولوس ، مونريال ، غندوزي ، تشاكا ، ويلوك ، بيبي ، أوباميانغ ، سيبالوس.





ليفربول ضد أرسنال: أفكار ما قبل المباراة





مدرب ليفربول يورغن كلوب: "الإجازة الأسبوعية مفيدة لكننا لم نلعب ضد أرسنال في التدريب حتى يكون الاختبار الليلة.





"إذا لم ندافع ضد آرسنال فلن تكون لدينا فرصة. لكن إذا لم نهاجم ارسنال فلن تكون لدينا فرصة كذلك.





"يتعلق الأمر بمزيج من هذا المزيج ، وهذا هو الاختبار بالتأكيد."







