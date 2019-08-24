السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

منتخب الأردن أول المتأهلين في غرب آسيا للشباب

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
طباعة
حجز المنتخب الأردني للشباب، أولى بطاقات المربع الذهبي لبطولة غرب آسيا الأولى للشباب، وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره القطري 5-1، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس، في اختتام مشواره بدور المجموعات.

وتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، فيما بقى منتخبا قطر وفلسطين دون نقاط، بانتظار لقائهما معا، الإثنين المقبل، في ختام مباريات الجولة الاولى، وأحدهما سيرافق المنتخب للدور المقبل.

وسجل أهداف المنتخب الأردني، محمد عادل (29)، ووسيم ريالات هدفين (38 من ركلة جزاء، و82)، ومهند سمرين (80)، وسيف بشابشة (89)، فيما سجل هدف قطر اللاعب ميكي من ركلة جزاء (27).

وبدأ المنتخب الأردني المباراة مهاجمًا منذ انطلاقة صافرة الحكم، وكاد أن يهز الشباك مبكرًا، إلا أن تسديدة ريالات مرت بجانب القائم.

واستمر ضغط المنتخب، بعد أن فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، بفضل حيوية وتحركات المحارمة، وأبو طه، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق عفانة، سمرين، وريالات، أويس وعادل، في المقابل اعتمدت قطر على الدفاع المركب والهجمات المرتدة، من خلال الكرات الطويلة، ولكن دون خطورة تذكر.

تواصل سيناريو الضغط من المنتخب الأردني، يقابله هجمات مرتدة لقطر، تحصل من خلالها على هدف السبق، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد قطع ليث الكرة بيده.

وجاء رد المنتخب الأردني سريعًا، بعد أن مرر وسيم كرة مخادعة الى عادل داخل الجزاء، سددها بدوره بقوة على يمين الحارس، ولم يتأخر كثيرًا بإضافة الثاني من ركلة جزاء لينهي الشوط الأول لصالحه.

جاء الشوط الثانى هادئًا بشكل كبير، وانحصر اللعب معظم أوقات الشوط وسط الملعب، مع أفضلية للمنتخب الأردني الذي كان الأكثر استحواذًا ووصولًا لمنطقة جزاء قطر، عبر توغلات سمرين واويس من الاطراف، ولكن مدافعي الأخير، نجحوا فى إبعاد الخطر عن مرماهم.

وعاد المنتخب الأردني ليشكل خطورته في الدقائق الأخيرة، وضغط على مرمى منافسه، ليتمكن سمرين من اضافة الهدف الثالث من تسديدة رائعة، لتظهر بعض العصبية من قطر مما اضطر الحكم لاخراج البطاقة الحمراء في مناسبتين.

استمرت سيطرة المنتخب الأردني، ولم يتأخر وسيم ريالات من اضافة الرابع من تسديدة قوية من كرة ثابثة، وختم مهرجان الأهداف البديل بشابشة بتسجيله الخامس.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

قصة غضب محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالى

منذ حوالي 6 ساعات

المونوريل: قطار معلق لأول مرة في مصر.. يسحب البساط من السيارات الخاصة

منذ يوم

بسبب "التخان".. زينة عن ريهام سعيد: "كذابة مدعية للمرض"

منذ ساعة و 9 دقيقة

بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

قبول استقالة عامر حسين وثروت سويلم من اتحاد الكرة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج

أيام زمان

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

الصحة

استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب الإجهاض

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

دراسة تكشف وسيلة للوقاية من عدة أنواع للسرطان

الرئيس نيوز

مع مشاركتها الأولى في "قمة الـ7 الكبار".. حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء

حبس 6 مسؤولين بشركة مطاحن بتهمة اختلاس 128 طن قمح

"فتاة المول" كانت البداية.. كم مرة اعتزلت ريهام سعيد الإعلام؟

محاكمة ريهام سعيد بتهمة "تكدير السلم والأمن العام"

منوعات

«عايز مرتب كبير».. تعرف على الطريقة المثالية للتفاوض على راتب

استنفار أمني في بريطانيا بسبب "تمساح مزيف"

زوجان أمريكيان يصطادان أغرب سمكة على الإطلاق

الشيشان تفتتح أضخم وأجمل مسجد في أوروبا

كشكول

تعرف على الموعد الأخير للتسجيل بتنسيق الثانوية الأزهرية 2019

"النيلي" يتابع جاهزية المدارس بمرسي مطروح لانطلاق العام الدراسي

"شوقي": تدريب معلمي الأول والثاني الثانوي على التقنيات الحديثة منتصف سبتمبر

تعليم دمياط تحدد موعد مقابلات المتقدمين للعمل بالمدرسة الدولية

إسلام سياسي

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" الإرهابية في النيجر

حمزة زوبع يُشكل جبهة لـ"طرد" نائب المرشد من جماعته الإرهابية

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا


زيت وسكر

هذه العادات تؤدي إلى تنميل أطرافك

تعرف على أقصى حمل لشبكة الكهرباء اليوم

350 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالغربية

8,3 مليار جنيه لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

بعد دقائق من استقالتها.. وزيرة الثقافة الجزائرية تتفاجأ بتوليها منصبًا مهمًا

الاثنين.. عرض "دمشق حلب" في سينما الهناجر

تعود لعام 1999.. إبراهيم المعلم يروي حكاية صورة مع ياسر عرفات

الليلة.. مناقشة "بريد الليل" بالمركز الدولى للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك