منتخب الأردن أول المتأهلين في غرب آسيا للشباب

حجز المنتخب الأردني للشباب، أولى بطاقات المربع الذهبي لبطولة غرب آسيا الأولى للشباب، وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره القطري 5-1، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس، في اختتام مشواره بدور المجموعات.



وتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، فيما بقى منتخبا قطر وفلسطين دون نقاط، بانتظار لقائهما معا، الإثنين المقبل، في ختام مباريات الجولة الاولى، وأحدهما سيرافق المنتخب للدور المقبل.



وسجل أهداف المنتخب الأردني، محمد عادل (29)، ووسيم ريالات هدفين (38 من ركلة جزاء، و82)، ومهند سمرين (80)، وسيف بشابشة (89)، فيما سجل هدف قطر اللاعب ميكي من ركلة جزاء (27).



وبدأ المنتخب الأردني المباراة مهاجمًا منذ انطلاقة صافرة الحكم، وكاد أن يهز الشباك مبكرًا، إلا أن تسديدة ريالات مرت بجانب القائم.



واستمر ضغط المنتخب، بعد أن فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، بفضل حيوية وتحركات المحارمة، وأبو طه، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق عفانة، سمرين، وريالات، أويس وعادل، في المقابل اعتمدت قطر على الدفاع المركب والهجمات المرتدة، من خلال الكرات الطويلة، ولكن دون خطورة تذكر.



تواصل سيناريو الضغط من المنتخب الأردني، يقابله هجمات مرتدة لقطر، تحصل من خلالها على هدف السبق، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد قطع ليث الكرة بيده.



وجاء رد المنتخب الأردني سريعًا، بعد أن مرر وسيم كرة مخادعة الى عادل داخل الجزاء، سددها بدوره بقوة على يمين الحارس، ولم يتأخر كثيرًا بإضافة الثاني من ركلة جزاء لينهي الشوط الأول لصالحه.



جاء الشوط الثانى هادئًا بشكل كبير، وانحصر اللعب معظم أوقات الشوط وسط الملعب، مع أفضلية للمنتخب الأردني الذي كان الأكثر استحواذًا ووصولًا لمنطقة جزاء قطر، عبر توغلات سمرين واويس من الاطراف، ولكن مدافعي الأخير، نجحوا فى إبعاد الخطر عن مرماهم.



وعاد المنتخب الأردني ليشكل خطورته في الدقائق الأخيرة، وضغط على مرمى منافسه، ليتمكن سمرين من اضافة الهدف الثالث من تسديدة رائعة، لتظهر بعض العصبية من قطر مما اضطر الحكم لاخراج البطاقة الحمراء في مناسبتين.



استمرت سيطرة المنتخب الأردني، ولم يتأخر وسيم ريالات من اضافة الرابع من تسديدة قوية من كرة ثابثة، وختم مهرجان الأهداف البديل بشابشة بتسجيله الخامس.