مشاهدة مباراة liverpool vs arsenal بث مباشر الان

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم ، حيث عاد الكابتن جوردان هندرسون وفابينو إلى خط وسط ليفربول لزيارة أرسنال في بداية المباراة المسائية.





كان هذان هما التغييران الوحيدان اللذان أجراهما المدير الفني يورغن كلوب لأنه يتطلع إلى تمديد سجل فريقه بنسبة 100 في المائة مقابل الجانب الآخر الوحيد في دوري الدرجة الأولى الذي دخل نهاية الأسبوع بفوزين من بين اثنين.





أعطى آرسنال بداية كاملة للتعاقد مع نيكولاس بيبي في الصيف ، تاركًا المهاجم ألكساندر لاكازيت على مقاعد البدلاء ، واستدعى جرانيت تشاكا لتضييق خط الوسط مع تغير آخر.





تشكيل ليفربول الحادي عشر: أدريان ، ألكساندر أرنولد ، فان دييك ، ماتيب روبرتسون ، هندرسون ، فابينهو ، ويجنالدوم ، صلاح ، فيرمينو ، ماني





البدلاء: ميلنر ، جوميز ، أوكسلايد تشامبرلين ، لالانا ، شاكري أوريغي ، كيليهير





تشكيل آرسنال الحادي عشر: لينو ، مايتلاند نايلز ، لويز ، باباستاثوبولوس ، مونريال غندوزي ، تشاكا ، ويلوك ، بيبي ، أوباميانغ ، سيبالوس.





البدلاء: مخيتيران ، لاكازيت ، توريرا ، تشامبرز ، نيلسون ، مارتينيز كولاسيناك





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