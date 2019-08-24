مسلسل مفبرك يُحرج الحكومة الإسرائيلية ويجبرها على الاعتذار

أثارت مشاهد من مسلسل تليفزيوني وثائقي أنتجه التليفزيون الإسرائيلي حول بطولات الشرطة الإسرائيلية، عاصفة من الانتقادات، بعدما تبين أن مشاهد المسلسل مفبركة، واتضح أن الشرطة الإسرائيلية زرعتها مسبقًا.



وذكر تقرير بثته قناة الغد الإخبارية أن العديد من أهالي مدينة القدس المحتلة توجهوا إلى المحاكم الإسرائيلية تنديدًا بالفضيحة المدوية للجهاز الأمني الإسرائيلي، وطالبوا بالتعويضات عن الضرر النفسي، وتهديد أمنهم الشخصي.



وأشار التقرير، إلى أن الإعلام الإسرائيلي قدم اعتذارًا رسميًا وحذف حلقات المسلسل بعد تورط الشرطة بالكذب في تلفيق مسلسلات وثائقية، والذي جاء بهدف إظهار ذكاء وحنكة الشرطة، لكنهم وقعوا في المحظور وظهرت الحكومة الإسرائيلية كاذبة ومُلفقة.



وأوضح التقرير أن مسلسل "لواء القدس" وثائقي وليس درامي، أي يتقصد الحقيقة، إلا أن الأخطاء المقصودة تتجاوز الخطأ، كونها جريمة تلفيق وادّعاءات كاذبة، وانتهاك القوانين بحسب حقوقيين مقدسيين.

