السفيرة المصرية في بوروندي تستقبل الممثل الإقليمي لـ"اليونسكو"

استقبلت السفيرة د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، الأستاذ خالد صلاح، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلال زيارته الحالية إلى بوروندي، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في تعزيز مجالات توثيق الفنون المحلية وإقامة المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية في بوروندي.



وقام الممثل الإقليمي لليونسكو، كذلك بتفقد المعرض الدائم للفنون المصرية والمكتبة الإلكترونية بمقر السفارة المصرية في بوروندي.



يأتي ذلك في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي يأتي على رأس أولوياتها، تتمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل على توفير فرص عمل للشباب الإفريقي، وتطوير منظومتي التصنيع والزراعة في إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي، كذلك العمل على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والمالية للاتحاد الإفريقي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين.

