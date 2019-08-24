بتهمة الرشوة.. ضبط صاحب شركة توريد مواد كيميائية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، وذلك أثناء قيامه بتقديم مبلغ رشوة بلغ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه.



وكشفت التحريات عن أن الرشوة كانت موجهة لأستاذ باحث مساعد في معهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيل صرف مستحقات الشركة لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسهيله الإفراج عن ٣٠ طن من المواد الكيماوية المخالفة وقيمتها مبلغ ٢ مليون جنيه، وسبق توريدها من الشركة، وتم التحفظ عليها لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها أمر التوريد، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.