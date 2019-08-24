ضبط مسئولي مطاحن في القاهرة والجيزة بتهمة الاختلاس

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق"، "الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق في الشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها.



وتبين اختلاس الأخير كمية 128 طنًا من الأقماع بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات، من أحد الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة، والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.