مشاركة نيمار مع باريس سان جيرمان أمام تولوز تتوقف على تحديد مستقبله مع النادي

قال المدير الفني لفريق نادي (باريس سان جيرمان) الفرنسي توماس توخيل إن المهاجم البرازيلي نيمار قد يشارك غدا الأحد أمام تولوز بدوري (ليج 1)، لكن بشرط اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع النادي الباريسي.

وأوضح توخيل - في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم السبت - أن "نيمار يتحسن ويكتسب مزيدا من اللياقة البدنية ومتواجد مع الفريق. وشارك في كل الحصص التدريبية في أعلى مستوى وقوة".

وتابع المدرب الألماني "لكن الموقف بينه وبين النادي لا يزال كما هو. والنادي واضح بشأن هذا الأمر حيث أنه في حالة عدم توضيح الموقف فإنه لن يلعب. فإذا وضح الموقف قبل الغد، فسيشارك نيمار وإذا لم يحدث ذلك فلن يشارك".

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية قد كشفت - في وقت سابق اليوم - أن النادي الفرنسي تصالح مع نجمه البرازيلي وتحسنت علاقتهما التي توترت بعدما أعرب عن رغبته في المغادرة، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه برغم المصالحة فإن احتمال رحيل نيمار هذا الصيف ما يزال واردا في ظل اهتمام ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالحصول على خدماته.