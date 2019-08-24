مدرب مانشستر يونايتد يتلقى صدمة في أولد ترافورد

خضع أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد لأوقاتًا عصيبة خلال مباراة كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.



وخسر سولسكاير تبديله الأول حين أشرك أشلي يونج مكان لوك شاو، لمعاناة الأخير من إصابة في العضلة الخلفية اليمنى.



وحاول شاو التحامل على نفسه، واستمر في الملعب لدقائق بعد إسعافه، لكن تم استبداله.



وقبل خروج الظهير الأيسر الإنجليزي بثوان قليلة، استقبل مانشستر يونايتد هدفًا في شباكه، سجله الغاني جوردان أيو، ليتقدم الضيوف بعد مرور 32 دقيقة.