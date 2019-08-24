ترامب يلتقي ماكرون ويبشر بمحادثات "مثمرة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه بحث بعض القضايا الثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأشار ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم السبت، أنه تناول للتو الغداء مع الرئيس الفرنسي ماكرون، مؤكدا أن الكثير من الأشياء الجيدة ستحدث لكلا البلدين.



وأوضح ترامب أنه سيلتقي أيضا مع قادة العالم الآخرين في فرنسا.



ووصل الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم السبت إلى فرنسا، للمشاركة في قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتس.



وتجمع قمة مجموعة السبع رؤساء دول وحكومات أكبر سبع دول صناعية في العالم وهي ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.



وخلال حديث مع الصحافيين من البيت الأبيض قبل صعوده المروحية الرئاسية، أعلن ترامب أنه يتوقع محادثات "مثمرة جدًا" في بياريتس، لكنه هدد بالرد على فرض فرنسا ضرائب على الشركات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.



وأضاف"إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوما على نبيذهم.. رسوم لم يروا مثلها من قبل"، مشددًا على أن "علاقته جيدة جدا" مع الرئيس مانويل ماكرون.

