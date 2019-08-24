تشكيل الرجاء المتوقع أمام بيركاما

نجحت اللجنة المنظمة بالرجاء البيضاوي، في ضمان حضور أكثر من 35 ألف مناصرا للفريق، خلال مواجهته اليوم السبت مع بيركاما الجامبي، في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال الإفريقي، على ملعب محمد الخامس.



ويُتوقع أن يدخل مدرب الرجاء، باتريس كارتيرون، المواجهة بتشكيل هجومي، رغم تعادله ذهابا في بانجول (3-3).



ومن المرجح أن يبدأ الفريق المغربي المباراة كالتالي:



حراسة المرمى: أنس الزنيتي.



الدفاع: عمر بوطيب - فابريس نجاه - بدر بانون - ساليف كوليبالي.



وسط الميدان: عمر العرجون - زكرياء الوردي - فابريس نجوما.



الهجوم: محسن متولي - محمود بنحليب - سفيان رحيمي.