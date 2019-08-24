مهاجم تشيلسي يرتدي عباءة لامبارد

حقق تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، رقمًا مميزًا خلال مواجهة نوريتش سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح أبراهام في تسجيل هدفين والمساهمة في فوز البلوز على نوريتش بنتيجة 3-2.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن أبراهام هو أول لاعب إنجليزي يسجل مع تشيلسي هدفين على الأقل في مباراة واحدة بالبريميرليج منذ مدربه فرانك لامبارد أمام وست هام يونايتد في نوفمبر 2013.



وأشارت شبكة "سكواكا" إلى أن تامي أبراهام أحرز 57 هدفًا في كل البطولات الإنجليزية، ولكن هدفه الثاني في شباك نوريتش اليوم هو الأول من خارج منطقة الجزاء.