السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

المجلس الانتقالي اليمني يدعو لضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بيانا دعا فيه جميع الأطراف في محافظة شبوة إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف العربي.

وثمن بيان المجلس جهود المملكة العربية السعودية ودعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار بين الأطراف اليمنية، معربا عن استعداد المجلس الانتقالي للحوار بكل مصداقية.

وانتقد البيان «الأحداث المؤسفة وغير المبررة من قبل المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية التي وجهت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه المدنيين لترويع الأبرياء بمحافظة شبوة، بدلًا من توجيهها نحو العدو الحوثي».

وأضاف: «نظرا لحجم الخسائر الجسيمة المروّعة في الأرواح والأموال والمرافق العامة، وتجنبا لمخاطر سوء التقدير فأن المجلس الانتقالي الجنوبي وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمفوض شعبي، فأنه يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة».

وطالب المجلس الانتقالي جميع القوات الجنوبية بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وحذر المجلس في الوقت نفسه أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف، مؤكدا بأنها ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد المجلس ترحيبه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجهود المملكة العربية السعودية الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لهذا الحوار بكل مصداقية.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي في بيانه أن «التطورات الأخيرة أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، على وجوب أن يكون للجنوب تمثيل كامل وأساسي في أي مفاوضات قادمة تقودها الأمم المتحدة، للخروج بحلول تضمن سلام مستدام لهذه المنطقة المهمة من العالم، وفق الشرائع والقوانين الدولية التي تكفل لكل شعوب العالم الحق في تقرير مصيرها واستنادا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 (وقرار الجمعية العامة 2625 (د25)) الذي أثبت أن تحقيق مطالب الشعوب في تقرير مصيرها واحترام هذا الحق يسهمان في إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين».
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

منذ حوالي 21 ساعة

وقف برنامج ريهام سعيد ومنع ظهورها على الشاشة

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخفت إعاقتها.. "الدستور" تحاور والدة أول قبطية تشارك في مسابقة للأزهر

منذ حوالي 4 ساعات

المونوريل: قطار معلق لأول مرة في مصر.. يسحب البساط من السيارات الخاصة

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

قبول استقالة عامر حسين وثروت سويلم من اتحاد الكرة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

التعليم: "مافيش حاجة اسمها تراكمية أو ثانوية التابلت"

أيام زمان

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

الصحة

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

دراسة تكشف وسيلة للوقاية من عدة أنواع للسرطان

وفاة أول حالة بسبب السجائر الإلكترونية

الرئيس نيوز

"حادث تدافع" خلال حفل غنائي يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية

"التجمع" يوافق على قرارات المكتب السياسي.. والتشكيل الجديد لـ"الأهالي"

"الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد للتحقيق

بعد خفض الفائدة في البنوك.. خبراء يتوقعون 3 سيناريوهات لأموال المدخرين

منوعات

«عايز مرتب كبير».. تعرف على الطريقة المثالية للتفاوض على راتب

استنفار أمني في بريطانيا بسبب "تمساح مزيف"

زوجان أمريكيان يصطادان أغرب سمكة على الإطلاق

الشيشان تفتتح أضخم وأجمل مسجد في أوروبا

كشكول

التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير التعليم حول مستجدات الثانوية العامة

92،52% نسبة النجاح فى الإعدادية الأزهرية بالمنوفية

31 أغسطس.. فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة دمنهور

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية بالإسماعيلية

إسلام سياسي

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا

إخوان تونس تعلق على اعتقال المرشح الرئاسي نبيل القروي

"الاستعلامات": السيسي يعرض قضايا إفريقيا والشرق الأوسط بقمة "السبع"


زيت وسكر

“عيش”: شركة كوكاكولا توافق على صرف علاوة اجتماعية للعاملين

الكميات المسموحة بها من فيتامين “هـ” (انفوجراف)

منظمة الصحة العالمية تُثير الجدل بشأن استخدام العبوات البلاستيكية

بالأسماء.. المرشحون من قائمة “أطباء مصر” للتجديد النصفي (صورة)

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

الاثنين.. عرض "دمشق حلب" في سينما الهناجر

تعود لعام 1999.. إبراهيم المعلم يروي حكاية صورة مع ياسر عرفات

الليلة.. مناقشة "بريد الليل" بالمركز الدولى للكتاب

حفل إطلاق ومناقشة كتاب "ما بعد الحداثة والأخلاق التطبيقية"

صفحتنا ع الفيس بوك