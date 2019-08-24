الرقابة الإدارية: نعمل وفق استراتيجية وطنية طبقا للدستور

في ضوء رصد المركز الإعلامي للرقابة الإدارية، لبعض الأخبار غير الصحيحة عن أعمال الهيئة وإجراءاتها خلال تنفيذ وضبط القضايا المختلفة.



تؤكد هيئة الرقابة الإدارية على أنها تعمل وفق استراتيجية وطنية طبقا لما منحه لها الدستور وتتوافق مع نصوص القوانين المنظمة لعملها، وأنها تحرص كل الحرص على سرية بيانات القضايا التي تقوم بضبطها وأطرافها، ولا تقوم باستئذان أي جهة عند اتخاذها الإجراءات التي كفلها لها القانون إلا ماهو منصوص عليه بالقوانين المختلفة، وتتخذ جميع الإجراءات بعد العرض على النيابة العامة.

