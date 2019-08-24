مدرب منتخب الجزائر يستدعي 22 لاعبًا محليًا

قرر جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، توجيه الدعوة لـ22 لاعبًا محليًا، للدخول في تربص إعدادي بمركز تحضير المنتخبات في سيدي موسى، في إطار استعداداته لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام المغرب.



وأعلن الاتحاد الجزائري، عبر موقعه الرسمي، تغيير موعد انطلاق التربص من 24 أغسطس إلى 26 من نفس الشهر، على أن يدوم ثلاثة أيام فقط.



وشهدت القائمة غياب ثنائي شباب قسنطينة، حسين بن عيادة وإسلام شحرور، في آخر لحظة، بسبب ارتباطهما مع ناديهما بخوض مباراة دور الـ32 لبطولة الأندية العربية، ضد المحرق البحريني.



وفي المقابل، تواجد متوسط ميدان اتحاد العاصمة، محمد بن خماسة، ضمن القائمة، رغم تأكيدات وسائل إعلام محلية انضمامه لمالاجا الإسباني.



وضمت القائمة كلًا من:

قاية مرباح وسفيان بوشار وأمير سعيود وسالمي حسين وبلحول حمزة (شباب بلوزداد) - أسامة بن بوط (شبيبة القبائل) - سعيد رضواني وغشة حسام وأكرم جحنيط (وفاق سطيف) - علاتي وليد ولعمارة نبيل وفاروق شافعي وربيعي مولود وبن دبكة سفيان (مولودية الجزائر) - شريفي رضوان ومصطفى خيراوي وبن خليفة طاهر وبن خماسة محمد وبن شاعة زكرياء (اتحاد العاصمة) - بن عياد رياض وحمودي طيب وبوشينة مصطفى (نادي بارادو).