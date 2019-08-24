دعوات يمنية لإدانة قرار"الحوثي"بإعدام 30 مختطفًا

طالب حقوقيون يمنيون، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب اليمنية، المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لإدانة قرار جماعة الحوثي بصنعاء بإعدام 30 مختطفًا في سجونها من إعلاميين وأكاديميين وناشطين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ونظمت رابطة "أمهات المختطفين" اليوم السبت، ندوة تحمل شعار "أبرياء في محاكم باطلة"، وأوصت الحكومة اليمنية الشرعية بأن يكون ملف المختطفين في أولوية مساعيها في أي مفاوضات، والعمل بكل الوسائل من أجل الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.



كما طالب المشاركون من النائب العام ومجلس القضاء بتفعيل دور النيابات في ملاحقة ومحاكمة قيادات الحوثيين والخلايا النائمة التابعة لها في المحافظات المحررة.



وناقشت الندوة 5 أوراق عمل تناولت الأولى التعريف بدور رابطة "أمهات المختطفين"، والأنشطة والفعاليات التي أقامتها للتعريف بقضية المختطفين ومتابعة أوضاعهم ونقل معاناتهم للمجتمع المحلي والدولي.



واستعرضت الورقة الثانية، دور الحكومة في متابعة ملف المختطفين والمختفيين قسرًا، وما تقوم به الحكومة من مساع للإفراج عنهم كشرط شرط أساس في كل المباحثات والاتفاقيات السابقة.



وركز المحامي خالد الريمي، في ورقته على الدلائل القانونية والشرعية لبطلان ولاية المحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام باعتبار الحكم لا يصدر إلا من محكمة مختصة ولها ولاية، وأن القاضي الذي أصدر القرار السياسي بإعدام الـ30 مختطفًا ليس له صفة ولا صلاحية، مؤكدًا أن قرار الإعدام بلا قيمة ولا جدوى وإنما هو قرار سياسي خارج القانون.