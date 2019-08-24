عبدالقادر: خفض الفائدة قرار «ايجابي محسوب بدقة»

أكد المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري، ويتماشىي مع المتغيرات المحلية والدولية.



ووصف "عبدالقادر"، قرار البنك المركزي بـ"الإيجابي" والمحسوب بدقة وحكمة يعكس حنكة القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، سواء فى المحيط الدولي أو الإقليمي أو المحلي.



وقال ان مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية، وعلى رأسها تصنيف "موديز"، بالإضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولى المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة فى معدلات النمو.



أضاف: هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة فى مصر، من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالميًا، وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين أمريكا والصين، والتي تسببت فى بعض التباطئ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني، وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام، مما أثر فى تباطئ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.



وأكد المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه فى ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال، وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.



وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي خاصة وأن هناك أموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه، فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا ًمن إدخارها فى البنوك.



وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وان تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.